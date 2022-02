Pechino 2022, short track: Italia d'argento nella staffetta mista

05-02-2022 15:07

I Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 sono cominciati in maniera straordinaria per l’Italia del pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Dopo l’argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri femminili su pista lunga, è arrivato un altro argento dalla staffetta mista dello short track sulla distanza di 2000 metri.

Pechino 2022, short track: impresa dell’Italia in un evento inedito per i Giochi

Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel sono arrivati secondi nella finale solamente dietro alla Cina padrona di casa, staccati di soli 16 millesimi. Il bronzo è andato all’Ungheria. L’argento va anche a Yuri Confortola e Arianna Valcepina, che hanno gareggiato nei turni precedenti. La medaglia ha ancora più valore perché è arrivata in un evento finora mai disputato in un’edizione dei Giochi olimpici invernali.

Pechino 2022, short track: il cammino dell’Italia verso la finale

Nei quarti di finale gli azzurri capitano con la Cina e la Corea del Sud, ma quest’ultima si autoelimina cadendo insieme alla Polonia, quindi Fontana, Arianna Valcepina, Confortola e Cassinelli passano agevolmente il turno alle spalle della Cina. Nelle semifinali stessa storia con l’Olanda, un’altra delle favorite, che finisce per terra insieme al Kazakistan e l’Italia, con la stessa formazione che scenderà poi in pista in finale, si qualifica alle spalle del Canada. Nell’altra semifinale fanno harakiri anche Stati Uniti e Russia.

Pechino 2022, 9 medaglie in 5 Olimpiadi per Arianna Fontana

Nell’atto decisivo i nordamericani della foglia d’acero ostacolano l’Ungheria che cade con loro e per gli azzurri non ci sono più problemi, a meno di cadute almeno l’argento è sicuro ma Sighel arrivando in spaccata sul traguardo sfiora addirittura l’oro compiendo una clamorosa rimonta nell’ultimo giro. Prima medaglia, del metallo più bello tra l’altro, per i padroni di casa, secondo metallo prezioso di giornata per un’Italia meravigliosa.

In particolare Arianna Fontana entra sempre più nella leggenda conquistando la nona medaglia in cinque edizioni delle Olimpiadi invernali a una sola lunghezza di distacco dalla recordwoman italiana Stefania Belmondo, mentre Martina Valcepina è alla terza medaglia dopo il bronzo e l’argento nelle due precedenti edizioni nella staffetta femminile.

OMNISPORT