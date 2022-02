Pechino 2022, si parte: è il giorno dell'Apertura, attesa per l'Italia

04-02-2022 08:18

Sei mesi dopo l’ultima volta, lo sport di tutto il mondo si ferma per l’evento degli eventi. Si alza il sipario e si accende il braciere per Pechino 2022, 24ª edizione dei Giochi olimpici invernali, il cui primo atto ufficiale andrà in scena alle 13 ora italiana di venerdì 4 febbraio con la Cerimonia di Apertura.

Già iniziato il programma delle gare con il torneo di curling misto, un inedito assoluto che vedrà assegnare il titolo già martedì 8 e con le prove del freestyle e le prime partite dei tornei di hockey su ghiaccio, la notte italiana di sabato sarà quella delle prime delle 109 medaglie in palio, con sei titoli in palio.

Pechino 2022, gare tra pandemia e restrizioni

Prima, però, sarà la volta dell’attesissima Cerimonia di Apertura presso il ‘Bird’s Nest’, lo Stadio Nazionale o appunto “Nido d’uccello”, dalla sua forma, che il mondo imparò a conoscere per i Giochi estivi del 2008.

Pechino, 21° città diversa ad ospitare i Giochi invernali, che si svolgeranno per la prima volta in Cina e per la terza in assoluto in Asia, diventa così la seconda città della storia ad aver ospitato sia un’edizione invernale che una estiva dei Giochi.

Da Tokyo 2020, posticipata di 12 mesi a causa della pandemia di Coronavirus, a Pechino 2022, quindi, il testimone passa da un’Olimpiade estiva tristemente blindata proprio per l’emergenza sanitaria ad una invernale che dopo aver provato ad aprirsi al mondo ha dovuto ancora fare i conti con i dati della pandemia, tutt’altro che trascurabili in particolare in Oriente. https://sport.virgilio.it/pechino-2022-i-protagonisti-piu-attesi-tra-record-e-curiosita-735214

Le gare così non saranno a porte chiuse a differenza di quanto accaduto in Giappone, ma dopo la sospensione della vendita dei biglietti, agli eventi sarà ammesso solo un numero limitato di spettatori, che saranno in gran parte addetti ai lavori.

Pechino 2022, il messaggio della Cerimonia d’Apertura e i boicottaggi diplomatici

La Cerimonia d’Apertura sarà diretta dal regista premio Oscar Zhang Yimou, già artefice delle Cerimonie del 2008. Come sempre il contenuto sarà top secret, ma si tratterà giocoforza di uno spettacolo in tono minore rispetto al grande sforzo di 16 anni fa, quando si esibirono quasi 15.000 tra ballerini, attori, cantanti e acrobati. Questa volta non si dovrebbe andare oltre le 3000 presenze tra protagonisti e figuranti, con un messaggio a farla da padrone, quello dell’unità alla quale aggrapparsi per sconfiggere il Coronavirus. “Together for a shared future”, lo slogan. Riserbo assoluto anche su chi sarà l’ultimo tedoforo.

Oltre che blindata sarà un’edizione dei Giochi dominata dalla situazione di tensione strisciante presente nel mondo, tra la tensione strisciante Russia-Ucraina e il tema dei diritti civili che ha portato a più di qualche boicottaggio diplomatico. Saranno infatti assenti, tra gli altri, i rappresentanti governativi di Australia, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti, mentre Vladimir Putin sarà regolarmente presente al fianco del presidente cinese Xi Jinping.

Pechino 2022, Italia sfilerà per penultima all’Apertura: aspettando Milano-Cortina 2026

Sarà un’edizione particolare anche per l’Italia, che dal punto di vista tecnico punta quantomeno ad eguagliare le 10 medaglie di Pyeongchang, che aspetta di sapere se Sofia Goggia riuscirà a provare a difendere il titolo in discesa nonostante la terribile caduta di Cortina e che sfilerà per 90ª e penultima nazione nella Cerimonia d’Apertura in quanto paese ospitante della prossima edizione, Milano-Cortina 2026.

Goggia ha dovuto rinunciare al ruolo di portabandiera, affidato alla snowboarder Michela Moioli, oro a Pyeongchang. Assente causa Covid la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, che ai Giochi 2008 di Pechino vinse, a rappresentare l’Italia sarà l’ambasciatore a Pechino Luca Ferrari. Tra le figuranti dell’Apertura ci sarà anche Helena Sambucini, diciottenne italiana cresciuta a Guangzhou.

