Il centauro della Honda Dani Pedrosa ha annunciato il ritiro giovedì in conferenza stampa: "Vorrei dire che l’anno prossimo non competerò più nella MotoGp, questo è l’ultimo anno delle mie corse, la mia ultima gara sarà quella di Valencia. E’ stata una decisione molto difficile, è da tanto tempo che ci penso su, ma mi sono reso conto che ormai non vivo più le gare con la stessa intensità di prima, ora ho altre priorità nella mia vita".

"Non mi aspettavo che sarei arrivato fino a qui, vorrei approfittare di questo momento per ringraziare honda per avermi dato questa possibilità, ma anche la Movistar e tutti gli sponsor che mi hanno accompagnato nella mia carriera, vorrei ringraziare la mia famiglia che è qui riunita e tutti i miei fan che mi hanno accompagnato negli alti e bassi della mia carriera".

"Ora si apre un capitolo nuovo della mia vita e vediamo cosa succederà".

SPORTAL.IT | 12-07-2018 16:45