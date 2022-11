Pelè incorona il Brasile: “Io dico che vinceremo il Mondiale”

11-11-2022 19:39

Pelè ne è certo: “Mancano solo dieci giorni al calcio d’inizio dei Mondiali e non vedo l’ora di vedere la nostra nazionale scendere in campo. Forse qualcuno potrebbe pensare che io sia troppo fiducioso, ma sento che vedremo il Brasile vincere ancora una volta”.

Con queste parole il campione verdeoro lancia la sfida alla vigilia dell’evento dell’anno. A corredo anche una foto di lui con in mano la Coppa del Mondo. Tanta fiducia ma anche tante pressione per Neymar & co che faranno il loro esordio giovedì 24 novembre alle ore 20 contro la Serbia. Le altre due squadre inserite nel girone G sono Svizzera e Cameroon.