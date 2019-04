Pelé si è sentito male: condizioni preoccupanti

C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Pelé.

L'ex campione, dopo l'incontro di martedì sera a Parigi con Kylian Mbappé, si è sentito male nella sua stanza d'albergo ed è quindi stato ricoverato in ospedale: secondo quanto appreso le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in prognosi riservata, ma gli spasmi e la febbre alta hanno persuaso i medici della necessità di alcuni accertamenti.

Il leggendario numero 10 del Brasile, 78 anni, aveva incontrato la star dei Bleus Kylian Mbappé, dichiarando che il francese gli assomiglia nel gioco e che meriterebbe prima o poi di vincere il Pallone d'Oro.

L'incontro era stato organizzato per l'autunno 2018 ma era stato rinviato per le condizioni di salute di Pelé. Il brasiliano, ai Giochi Olimpici del 2016, era apparso in condizioni fisiche precarie e non riuscì ad accendere la torcia olimpica a Rio. Al sorteggio dei Mondiali 2018 si presentò in sedia a rotelle per i postumi di un'operazione all'anca. Nel novembre 2014 fu ricoverato in un reparto intensivo di ospedale per una grave infezione urinaria.

Pelè è stato l'unico calciatore ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio, cosa avvenuta con la Nazionale brasiliana nel 1958 in Svezia, 1962 in Cile e 1970 in Messico, nonchè unico giocatore ad avere nel palmares il Pallone d'Oro FIFA onorario.

Fa parte della National Soccer Hall of Fame ed è stato inserito dal settimanale statunitense Time nel "TIME 100 Heroes & Icons" del XX secolo.E' stato dichiarato "Tesoro nazionale" dal presidente del Brasile Jânio Quadros e, nel luglio 2011, "Patrimonio storico-sportivo dell'umanità".

'O Rei' nella sua gloriosa carriera ha vestito le maglie di Santos (con cui ha disputato 586 gare segnando 571 gol) tra il 1957 e il 1974 e New York Cosmos (64 partite, 37 gol) dal 1975 al 1977. Con la maglia della nazionale, vestita dal 1957 al 1971, ha giocato 92 gare (77 gol).

