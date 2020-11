Pellegatti: Milan, è un segno che va tutto bene, il web esulta

Il Milan vuole continuare a sognare. Il pareggio di ieri sera del Sassuolo permetterà ai rossoneri di Stefano Pioli di arrivare alla seconda sosta del campionato ancora al primo posto in classifica, al di là di quello che potrebbe succedere domani sera contro il Verona al San Siro.

La spinta di Pellegatti

A presentare la sfida con la formazione veronese è il giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, che sul suo canale YouTube, presenta la gara del Milan contro il Verona. Il giornalista ha messo in evidenza l’importanza del pareggio del Sassuolo avvenuto ieri sera, che consentirà a prescindere dai risultati a Ibrahimovic e compagni di rimanere in testa alla classifica anche dopo la seconda sosta.

Ma inutile nascondersi e come dice lo stesso Pellegatti: “La sconfitta con il Lille è stata un po’ uno choc, ma questo risultato del Sassuolo consente al Milan di essere sempre la leader del campionato con la possibilità di aumentare il suo vantaggio sulle inseguitrice. Col Verona sarà una gara fondamentale”.

La reazione dei social

I tifosi rossoneri reagiscono immediatamente alle parole del giornalista e si dividono tra chi chiede calma dopo il passo falso in Europa League e chi invece vuole subito una vittoria per continuare il cammino. “Pochi drammi – scrive Mario – con il Lille un calo fisiologico dopo tanti risultati. Ibra avrà urlato ius spogliatoio e Pioli ha fatto due coccole. Si torna a vincere stiamo calmi”. Anche Fortunata ha la stessa linea di pensiero: “Sono fiducioso, anche nei momenti in cui si vincere, ogni tanto arrivava una pausa. I ragazzi stanno crescendo e le scoppole servono anche a questo. Si deve fare tesoro delle sconfitte per non commettere gli stessi errori”.

Ma c’è anche chi come Fabio sottolinea l’importanza del match con il Verona: “A questo punto0 la partita con il Verona va vinta assolutamente. E deve scendere in campo la formazione tipo perché psicologicamente adesso si può scacciare con una vittoria convincente la brutta prestazione in coppa. Tra l’altro allungare su qualche squadra ci metterebbe nelle condizioni di poter rientrare dopo la sosta con punti in più che potrebbero essere decisivo più avanti”.

