Pellegatti: Milan prendilo ed avrai una difesa da Champions

In questi giorni si parla molto di un centrocampista (Bakayoko in pole) e di un eventuale vice-Ibra in attacco per il mercato del Milan ma le urgenze vere sono in un altro reparto. A prescindere dalla preoccupazione per il rinnovo di Donnarumma e dai sogni per un altro colpo in attacco, a preoccupare è il reparto difensivo. La pensa così Carlo Pellegatti che dà i suoi suggerimenti sul suo canale youtube.

Pellegatti punta su Aurier

La storica voce di Milan Channel dice: “Il Milan deve lavorare sulla difesa: in mezzo può contare su Romagnoli, Kjaer e Gabbia: Musacchio è ancora out, Duarte ha avuto critiche negative, non credo che il Milan lo tenga. Stanno cercando un centrale col piede sinistro e non è facile. A sinistra poi serve un’alternativa a Theo, un mix di gioventù ed esperienza e non si deve sbagliare, a destra c’è il solito problema di Calabria che accusa ogni tanto periodi di vuoto che portano ad avere dubbi sulla continuità della stagione”.

“Se riuscisse a prendere Aurier a cifre umane dal Tottenham – aggiunge Pellegatti – vi assicuro che sarebbe un giocatore di livello europeo e farebbe un ulteriore salto di qualità. Con Aurier e Conti, Romagnoli e Theo Hernandez sarebbe una difesa da Champions. Vendendo Krunic, Paquetà ci potrebbe essere un tesoretto da investire”.

I consigli dei tifosi del Milan

Fioccano le reazioni: “Io farei solo due acquisti uno in difesa e un esterno d’attacco Per la difesa non capisco perché il Milan non pensi a Kumbulla” o anche: “Se Acerbi rompe con la Lazio ci penserei. Conosce l’ambiente Milan e Pioli, sarebbe il suo ultimo contratto, è mancino. Può fare ancora 3-4 anni di alto livello”.

Aurier promosso dai fan rossoneri

Il nome suggerito da Pellegatti piace: “Aurier ci serve sulla fascia destra farebbe fare il salto di qualità, dobbiamo alzare il livello. Ma anche l’altro centrale di difesa deve essere bravo” oppure: “Sono totalmente d’accordo, Aurier potrebbe essere la svolta per la fascia destra”. Non mancano le alternative: “Un giocatore che può giocare sia come terzino sinistro che, e soprattutto, centrale di piede sinistro, è Gvardiol della Dinamo Zagabria, un giovane di personalità e grande prospettiva” o ancora: “Milenkovic + Chiesa ed il Milan è a posto, anche per lo scudetto” e infine: “Secondo me Emerson Royal è decisamente meglio di Aurier… il problema sono le pretese del Barcellona”.

SPORTEVAI | 07-09-2020 10:51