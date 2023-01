Penalità Juventus, la reazione di Leonardo Bonucci

20-01-2023 23:35

Arrivano le prime reazioni in seguito alla sentenza che ha inflitto ben 15 punti di penalizzazione in classifica ala Juventus in seguito all’inchiesta plusvalenze. Una delle prime reazioni arriva dal capitano Leonardo Bonucci.

“Noi con Voi. Oggi è ancora più importante essere Squadra. Avanti sulla nostra strada”. Questo il commento di Bonucci sui social, un messaggio di unità in un momento davvero difficile per i bianconeri, che comunque hanno già annunciato di essere intenzionati a presentare ricorso contro la sentenza.