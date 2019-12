Pep Guardiola svela un retroscena sulla Juventus

Per sostituire Max Allegri dopo cinque anni di trionfi in Italia e due finali di Champions League perse la Juventus ha puntato su Maurizio Sarri, grande avversario della corsa allo scudetto 2018. In lizza per la panchina bianconera nella scorsa primavera c’è stato anche Pep Guardiola, almeno a livello di rumors, ma il diretto interessato ha sempre smentito.

Qualche mese dopo, però, il tecnico del Manchester City è tornato a parlare della Juventus, svelando un clamoroso retroscena. Il riferimento non è però alla carriera di allenatore di Guardiola, bensì a quella, non meno gloriosa, da giocatore.

Nella conferenza stampa di vigilia della partita di Coppa di Lega contro l'Oxford, infatti, l'ex Barcellona ha rivelato di essere stato vicino ad indossare la maglia della Juventus e anche di avere auspicato questa soluzione per poter condividere lo spogliatoio con un proprio idolo…: “Quando ho lasciato il Barcellona ho sognato di passare alla Juventus per giocare con Zidane. Lo ammiro e mi sarebbe piaciuto giocare con lui, ma non è mai capitato”.

Non è dato sapere se la Juventus avesse davvero manifestato interesse all’epoca per Guardiola, che nel 2001 chiuse la lunghissima esperienza da giocatore al Barcellona per approdare realmente in Italia, ma per indossare la maglia del Brescia per una stagione prima di passare alla Roma e di un fugace ritorno con le Rondinelle.

Zidane militò nella Juventus per un’altra stagione, prima di trasferirsi al Real Madrid nell’estate 2002 dopo aver chiuso il campionato al secondo posto con i bianconeri per il secondo anno di fila.

Guardiola e Zidane saranno rivali negli ottavi di Champions League nella super sfida tra Manchester City e Real Madrid, cui guarderà con interesse anche la Juventus: i bianconeri affronteranno il Lione e staranno ad osservare con attenzione quale tra due delle favorite per la vittoria della Champions uscirà già agli ottavi…

SPORTAL.IT | 17-12-2019 22:30