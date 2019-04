Per Adani la Juve in Premier League è da quarto posto

Dopo l’eliminazione del Napoli dall’Europa League a Sky Sport s’è parlato della deludente stagione delle italiane in campo internazionale. E Daniele Adani ha spiegato come a suo parere non si possa bollare come deludente la stagione della squadra di Carlo Ancelotti, a differenza, invece, di quella della Juventus. “Il Napoli contro l’Arsenal ha perso perché ha commesso errori all’andata e al ritorno – ha spiegato Adani – parlo di errori tecnici, nei passaggi e nelle conclusioni. Però la squadra di Ancelotti ha provato a proporre gioco ed ha cercato con le idee di dare il massimo”.

FALLIMENTO JUVE. Al contrario, invece, della Juventus, che aveva i mezzi per proporre un gran calcio, ma s’è accontentata di poco, mancando l’obiettivo della semifinale di Champions League. “Chi ha ha fallito – ha proseguito Adani – è la Juventus, senza se e senza ma. I bianconeri avevano tutto per fare di più e invece ha steccato clamorosamente. Di solito nel calcio vanno avanti le squadre che hanno coraggio e quella di Allegri invece ha dimostrato di non averlo. Nelle sfide decisive ha solo gestito e in Europa non va bene”. Un concetto, questo, già espresso nelle ore successive al k.o. con l’Ajax, quando Adani, su Twitter, aveva ricordato che “in Champions League chi propone avanza, chi specula esce e torna a casa. Nessuno escluso”.

JUVE IN PREMIER. Quanto al confronto con le squadre inglesi, il Napoli s’è dimostrato inferiore, ma anche la Juventus, secondo Adani, avrebbe grosse difficoltà in Inghilterra. “Se giocasse in Premier League la Juventus non sarebbe sicura di vincere il titolo, potrebbe invece arrivare anche terza o quarta in classifica”, ha aggiunto il commentatore, facendo riferimento soprattutto al gap di intensità con le squadre britanniche.

SPORTEVAI | 19-04-2019 10:34