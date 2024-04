Barcellona-Psg, Cancelo horror: Allegri si prende la rivincita su Adani sui social

Estimatori del tecnico della Juventus letteralmente scatenati sui social dopo la prova da dimenticare di Cancelo contro il Psg, che elimina il Barça ai quarti di Champions. E ce n'è anche per Adani

La prima serata delle gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League regala ai sostenitori di Massimiliano Allegri lo spunto ideale per una grande rivincita contro i detrattori del tecnico livornese. Tra questi rientra anche Lele Adani, inevitabilmente preso di mira dai tifosi dell’allenatore della Juventus. A scatenare i social è la prova da incubo dell’ex bianconero (e interista) Cancelo, tra i peggiori in campo nel 4-1 con cui il Psg elimina il Barcellona.

Psg in semifinale di Champions

Il Psg di Kylian Mbappé supera in rimonta il Barcellona con un 4-1 che lascia pochissimi alibi agli uomini di Xavi (espulso già nel primo tempo) e permette ai francesi di centrare il traguardo semifinali di Champions League. La rete di Raphinha al 12′ illude gli azulgrana, che dopo il rosso ad Araujo e il pareggio dell’ex Dembélé prima dell’intervallo, crollano nella ripresa.

Al 54′, Vitinha pareggia il 3-2 dell’andata in favore degli spagnoli. Altri 5′ e Cancelo è protagonista di un’entrata senza senso in area su Dembélé, che manda sul discetto Mbappé per il punto dell’1-3 che vale il sorpasso nel punteggio complessivo dei due match.

La prova horror di Cancelo scatena i tifosi

Nel finale arriva anche il poker, firmato ancora dal fuoriclasse francese promesso sposo al Real Madrid, ma negli occhi degli estimatori di Massimiliano Allegri resta la prova da dimenticare del grande ex, rimpianto da molti e, in diverse occasioni osannato proprio dal commentatore Lele Adani, non certo tra i fan del tecnico della Juventus… L’occasione è troppo ghiotta e, così, sui social si scatena il putiferio.

Fonte:

La rivincita di Allegri

I commenti pro Allegri sono davvero tanti. “E chi è che non faceva giocare Cancelo? Quante ne sai Max“, commenta qualcuno e ancora: “Donato a quello scarso di Cancelo una carriera nei top club grazie a una singola stagione sotto Allegri…”, “Danilo 100 volte meglio”, “E quindi alla fine su Cancelo aveva ragione Allegri“,”Danilo e 30 milioni per questo pacco. Roba da circonvenzione d’incapace“, “Adesso vorrei dirvi chi è quello che ha sempre avuto ragione su Cancelo, ma non lo dico, altrimenti viene giù tutto”, con tanto di immagine di Allegri…

Adani nel mirino dei social

C’è, poi, chi coglie l’occasione per andare contro ad Adani e scrive: “Cancelo miglior terzino della storia fonte Lele” o anche: “È semplicemente scarso. Fatto passare per fenomeni perché offensivamente è bravino, pompato da Adani e qualche scemo qua sopra, Guardiola per farlo giocare l’ha messo a centrocampo, come terzino finché attacchi bene, se deve difendere è osceno”, “E quindi quando vince la Champions il fenomeno generazionale Cancelo?”.