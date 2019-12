Per Ravezzani è un Leao-bis, tifosi Milan replicano

Non solo Ibra. Il mercato del Milan è solo cominciato e prevede altre mosse in entrata come in uscita. Se l’addio ormai certo di Borini (destinato al Genoa) non scuote più di tanto i tifosi, è più la partenza di Piatek, per ora solo ventilata, a destare preoccupazioni. Anche i possibili nuovi arrivi non scaldano la piazza: si sognava Demiral (o Rugani) mentre la pista più probabile porta a Todibo.

I GIUDIZI – Un nome che non scalda del tutto la tifoseria ma che lascia perplesso anche Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia boccia il difensore sui social senza mezzi termini.

IL TWEET – Ravezzani scrive su twitter: “Una considerazione su Todibo. Premesso che sul giocatore c’è anche il Leverkusen, mi chiedo se davvero serva al Milan un ventenne con zero esperienza di calcio italiano da inserire in corsa. Ha un profilo molto simile a Leao che paga proprio questo noviziato. Ha senso prenderlo?”.

LE REAZIONI – Il popolo rossonero si spacca: “Dipende molto anche da quanto il Milan creda o meno in Caldara…” o anche: “Se a titolo definitivo sì. Perché si porrebbe le basi per la prossima stagione dove ovviamente si deve rifondare”.

SCETTICISMO – C’è chi non rimane sorpreso: ” Il Milan ha senso? 70 milioni per Piatek e Paquetà, ora prende Ibra e tratta la cessione di entrambi” o anche: “Ma perché Todibo dovrebbe passare dal barca all’attuale Milan? Se vuole giocare con più continuità ci sono tanti altri club”.

PRO E CONTRO – C’è chi è a favore: “Serve un titolare dignitoso subito. Musacchio può essere al massimo un turnover, Duarte è inadatto a questi livelli e Caldara è un grosso punto di domanda purtroppo”. La maggioranza è scettica: “Parliamo sempre di uno con 18 partite TOTALI tra i pro tra Francia e Spagna. Piano a definirlo ‘uomo della provvidenza” e infine: ” Se arriva TODIBO mi auguro sia per giocara a tre, altrimenti non ha senso”.

