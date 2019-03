Perisic spiazza Wanda Nara e Icardi su Instagram

L’Inter ha vinto il secondo derby su due della stagione, piegando il Milan anche al ritorno dopo l'1-0 dell’andata firmato Icardi.

La squadra di Spallettisi è imposta per 3-2 al termine di una gara ad alto contenuto spettacolare, che i nerazzurri hanno interpretato meglio per oltre un’ora sul piano del ritmo e del gioco, per poi cedere metri alla reazione della mai doma formazione di Gattuso.

Vittoria con annesso controsorpasso in classifica sui cugini, che si erano impossessati del terzo posto due settimane fa, ma anche vittoria non senza qualche spina.

L’assenza prolungata di Mauro Icardi sembra infatti fare bene alla squadra di Spalletti, che ha trovato in Lautaro Martinez un attaccante con caratteristiche diverse dall’ex capitano, ma molto funzionale al gioco della squadra, come fatto capire a chiare lettere dallo stesso tecnico toscano alla fine della partita ha speso parole di elogio non solo per il numero 10, ma anche per gli altri componenti dell’attacco, Perisic e Politano, decisivi rispettivamente per il primo gol e per il rigore, procurato proprio dall’ex Sassuolo.

“Serve dire bravo a Lautaro per il rigore, ai rientri di Perisic, a Politano per la partita – ha detto Spalletti – Vanno fatti grandissimi complimenti a chi è dentro lo spogliatoio. Martinez è bravo ad attaccare la profondità, è forte di testa, ha personalità. Basta guardarlo negli occhi per capire che ha personalità, sul rigore è stato bravissimo. Abbiamo trovato l'attaccante che ci può rimettere a posto le cose".

Una frecciata molto evidente a Icardi, del quale ha parlato in tv poco dopo la partita la moglie-agente Wanda Nara, anticipando la volontà di ricomporre a breve la frattura con il club: "Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace. Manca poco".

Ma un’altra frecciata, seppur indiretta, al numero 9 l’ha mandata Ivan Perisic. Il croato, tra i protagonisti del derby, è infatti diventato follower su Instagram nientemeno che di Maxi Lopez, ovvero il grande “nemico” di Icardi, ma soprattutto di Wanda Nara, della quale era stato il primo marito.

Tutto questo non fa che dare credito alle voci sui difficili rapporti tra Icardi e il resto dello spogliatoio dell’Inter, in particolare proprio Perisic.



SPORTAL.IT | 18-03-2019 15:05