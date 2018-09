Pernat sbalordisce tuttti su Fenati

"L'anno prossimo, quando tutto, speriamo, sarà lenito, Romano Fenati potrebbe essere il coach di Stefano Manzi. Pensate che bella cosa sarebbe, anche se assurda". A dirlo, a Radio 24, è stato Carlo Pernat.

"Ci mancherebbe altro che una casa come la MV rientrasse nelle gare con un personaggio che in questo momento e credo anche nel futuro avrà una macchia nera indelebile – ha aggiunto il manager ligure -. Gli episodi possono essere molti, possono essere anche brutti, ma una reazione di questo genere no. La cosa che mi ha fatto più stupito è stata la reazione dei piloti, di Luchinelli, Reggiani, Agostini, che hanno detto che lui non avrebbe dovuto correre fino a fine anno se non addirittura essere radiato. Quindi quando i piloti di un certo livello hanno questa reazione significa che questa è una cosa veramente oltre. A me dispiace dire queste cose perché Romano l’ho gestito fino a un mese fa e posso garantire che è un ragazzo con delle reazioni che non sono solamente istintive, ma è una persona che ama le moto e che davvero non farebbe male ad una mosca. Ho anche vissuto insieme a lui. Però qui tracima la diga, è una cosa che non si può perdonare".

SPORTAL.IT | 11-09-2018 17:10