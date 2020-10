Perotta saluta la Roma: è in Turchia per la firma

Dopo sei stagioni è giunta ad un passo dalla conclusione l’avventura di Diego Perotti in Italia. Il giocatore argentino è infatti pronto a ripartire dal campionato turco e presto apporrà la firma che lo legherà al Fenerbahçe.

A confermarlo è stato lo stesso club di Istanbul che, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato l’inizio delle trattative per l’argentino. “Il nostro club ha avviato le trattative con Diego Perotti. Il giocatore è arrivato oggi ad Istanbul per i negoziati, le visite mediche e per portare avanti i vari processi per il trasferimento”.

Di fatto quindi ci sarebbero solo le visite mediche a dividere Perotti dalla firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club, mentre l’intesa con tra le società c’è già. La Roma dovrebbe infatti rinunciare al suo cartellino a titolo definitivo e gratuito, risparmiando sull’ingaggio che il giocatore percepiva nella capitale.

Perotti, classe 1988, è approdato in Italia nel 2014, quando fu il Genoa a scommettere sulle sue qualità. Negli ultimi quattro anni e mezzo ha vestito la maglia giallorossa complessivamente 138 volte, realizzato 32 goal complessivi.

OMNISPORT | 03-10-2020 15:09