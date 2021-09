Perotti rescinde col Fenerbahce: il ritorno al Genoa è un'ipotesi

Cala il sipario sull’avventura di Diego Perotti al Fenerbahce. Il club turco ha annunciato la risoluzione del contratto con il calciatore argentino ex Roma e Genoa. Si conclude dopo appena un anno l’avventura a Istanbul di Perotti.

L’esperienza di Diego Perotti con la maglia del Fenerbahce è stata condizionata dall’infortunio grave rimediato al legamento del ginocchio, che lo ha costretto a un lungo periodo di stop. Il 33enne è riuscito a collezionare tre goal in 192 minuti disputati con la società di Istanbul.

Bilgilendirme Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/iPbUnhyV4x — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021

Dopo l’addio al Fenerbahce, per Perotti potrebbero riaprirsi le porte della Serie A. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Genoa ci ha provato nei mesi scorsi e il ‘Grifone’ è ancora tentato dal ritorno del classe 1988. A ostacolare l’operazione la folta rosa di Ballardini, ma non è escluso che nelle prossime ore il club di Preziosi possa accelerare e riportare in Italia Perotti.

