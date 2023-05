Perugia, Castori: “Domani zero alibi”

Il tecnico della squadra umbra in conferenza stampa?: “Non possiamo permetterci alcun timore reverenziale, getteremo il cuore oltre l’ostacolo senza guardare in faccia nessuno”

04-05-2023 14:49

Alla viglia della gara contro il Cagliari, il tecnico del Perugia Fabrizio Castori ha detto la sua riguardo la partita di domani: ““È una partita da vincere a tutti i costi, c’è poco da girarci intorno”.

La squadra umbra, in piena lotta retrocessione, affronterà il Cagliari ma Castori non vuole alibi:”Non possiamo permetterci alcun timore reverenziale, getteremo il cuore oltre l’ostacolo senza guardare in faccia nessuno. A Ferrara abbiamo fatto una gran partita, abbiamo ritrovato lo smalto dei giorni migliori, venerdì sera spingeremo come matti, dobbiamo cercare di vincere a prescindere da chi abbiamo di fronte. Dobbiamo ragionare partita per partita visto che il campionato è molto equilibrato e può succedere ancora di tutto, nessuno molla nulla sia in coda che in zona play off e la cosa che conta è aver ritrovato la nostra migliore condizione”

Come riporta Calciogrifo.it, Castori conclude: “Olivieri ha recuperato da un lungo infortunio, la sua perdita è stata grave per noi così come quelle di Di Serio e Dell’Orco, però domani zero alibi, chi c’è c’è e chi non c’è pazienza”.