Perugia-Oddo, è divorzio

Massimo Oddo non è più l’allenatore del Perugia. Dopo il playout perso contro il Pescara e la conseguente retrocessione in Serie C, la società e il tecnico 44enne hanno deciso consensualmente di risolvere il contratto che li legava. Ad annunciarlo è stato lo stesso club, con una nota ufficiale.

Oddo era arrivato a Perugia nell’estate 2019. Il 4 gennaio era stato esonerato, lasciando l’incarico a Serse Cosmi, prima che il presidente Massimiliano Santopadre decidesse, a metà luglio, di tornare sui suoi passi. La decisione non è però servita a salvare la stagione degli umbri, e ciò ha indotto entrambe le parti a separarsi dopo lo sfortunato playout.



OMNISPORT | 19-08-2020 12:34