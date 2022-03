Perugia vince la Coppa Italia maschile, battuta Trento in finale

06-03-2022 18:16

La Sir Safety Conad Perugia ha vinto la Coppa Italia maschile 2021-2022 battendo nella finale dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno battendo per 3-1 l’Itas Diatec Trentino con 23 punti di Wilfredo Leon e 21 di Kamil Rychlicki, mentre dall’altra parte ce ne sono stati 19 di Alessandro Michieletto.

25-17 25-17 23-25 25-23 i parziali dei set a favore degli umbri che vincono per la terza volta il trofeo dopo quelli del 2018 e del 2019. In semifinale ieri avevano sconfitto Piacenza per 3-1 (25-22 23-25 25-23 25-18) mentre Trento aveva dominato Milano 3-0 (25-14 25-20 25-20).

OMNISPORT