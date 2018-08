Pes 2019: la demo gratuita è disponibile, ecco come scaricarla

Ancora pochi giorni e potremo finalmente giocare a Pes 2019, il titolo calcistico di Konami in uscita il prossimo 30 agosto. La nuova edizione di Pro evolution Soccer ha anticipato FIFA 19 sulla pubblicazione che, come vi abbiamo detto più volte, arriverà sui nostri scaffali circa un mese dopo, il 28 settembre.

Come sappiamo, Pes 2019 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam. Nell’attesa però, cari lettori, vogliamo darvi una buona notizia: è finalmente disponibile online la demo! Potrete, quindi, provare in anticipo le nuove modalità di gioco e il gameplay: le modalità CO-OP Offline, “Esibizione” e “Partita Veloce” Online sono giocabili nei 2 stadi a disposizione, il VELTINS-Arena dell’FC Schalke 04 e il Camp Nou dell’FC Barcelona.

Potrete scegliere tra 12 squadre: FC Barcelona, Liverpool FC, FC Schalke 04, Inter, AC Milan, AS Monaco, CR Flamengo, São Paulo FC, SE Palmeiras, Colo-Colo, Francia, Argentina. Come fare? La demo di Pes 2019 è gratuita e si può scaricare accedendo con la propria console e cercando il titolo nello store digitale. Oppure potete utilizzare questi link: PlayStation 4 (dimensioni: 3,76 GB) e Xbox One (dimensioni: 4,43 GB).

Che state aspettando?

HF4 | 09-08-2018 09:30