PES 2019 versione mobile: le migliorie introdotte nel gioco

Uscito da quasi due mesi nella sua versione PC, PS4 e Xbox One, PES 2019 sta per approdare finalmente anche su smartphone e tablet. Ad annunciarlo è Konami, che fa sapere che il suo celeberrimo simulatore calcistico verrà arriverà nella versione mobile 2019 a partire dal prossimo dicembre, tramite un mega update che rinnoverà completamente il vecchio PES 2018.

PES 2019 mobile renderà ancora più realistico il calcio su smartphone

La versione mobile di PES 2019 porterà con sé una lunga serie di migliorie ai giocatori e al già di per sé fluido gameplay, cercando di imporsi come l’esperienza più realistica di calcio videogiocato anche su tablet e smartphone. Le novità introdotte riguarderanno anche un perfezionamento dell’intelligenza artificiale e una nuova resa grafica e fisica dello stile di gioco, basandosi per la prima volta sul motore grafico Unreal Engine 4.

Primo piano ovviamente per MyClub, con i giocatori in primo piano accessibili a intervalli settimanali, con bonus e statistiche basate sulle loro prestazioni nella realtà. Quanto alle licenze ufficiali, PES 2019 Mobile includerà 10 nuovi campionati di Europa, Asia e Sud America rispetto alla sua controparte fissa, come la J.League giapponese e con la Prem’er Liga Russa in esclusiva assoluta.

PES 2019 Mobile uscirà su tutti i dispositivi Android e iOS, scaricabile dall’App Store di Apple o da Google Play.

HF4 | 22-10-2018 13:30