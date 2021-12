Pesaro, Banchi: “Vittoria preziosissima"

27-12-2021 09:04

Nell’unica partita disputata nel massimo campionato di Basket italiano, falcidiato dai tanti rinvii di gare causa Covid-19, Pesaro ha espungnato il PalaPentassuglia di Brindisi, imponendosi per 91-89 al termine di una gara a dir poco emozionante.

Decisive per la “Vuelle”, capace di rintuzzare per ben due volte le rimonte salentine, le prove maiuscole di Tyrique Jones – troneggiante nel finale con i suoi 14 punti e 10 rimbalzi – e di Doron Lamb (20 punti) e Tyler Larson (18 punti). Nulla da fare per la Happy Casa: i ragazzi di Vitucci ci hanno provato fino alla fine, grazie soprattutto alle ottime prestazioni di Nick Perkins (27 punti) e Lucio Redivo (23 punti).

Soddisfazione per Coach Luca Banchi che a fine gara, in sala stampa commenta la vittoria dei suoi: “Portiamo a casa una vittoria preziosissima frutto di una prestazione a tratti molto consistente alla quale non siamo stati capaci di dare continuità e quella attenzione per tenere lontani i nostri avversari soprattutto nei due momenti chiave in cui Brindisi è stata brava a rientrare.

Gli aspetti del gioco in cui siamo mancati di più sono i rimbalzi – dato che abbiamo concesso a Brindisi troppe seconde opportunità e su quelle la Happy Casa ha costruito le sue rimonte – mentre in attacco non siamo riusciti a giocare con continuità. L’intercetto di Jones nei secondi finali è stata la giocata che ha cambiato l’inerzia della partita spingendoci verso una vittoria che abbiamo rischiato di vanificare a causa di una gestione superficiale e a tratti scellerata negli ultimi secondi.

Su Perkins abbiamo fatto un buon lavoro a livello difensivo anche se è riuscito a crearsi dei buoni tiri dal palleggio e nel traffico. In generale portiamo a casa una vittoria molto preziosa, sono due punti che valgono ossigeno puro per la nostra classifica anche se dobbiamo giocare con maggiore attenzione per essere ancora più cinici rispetto a stasera. Lamb sta crescendo partita dopo partita, oggi non sempre è stato preciso ma complessivamente è un giocatore che in alcuni frangenti riesce a essere decisivo”.

