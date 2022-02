Pesaro, Moretti ritrova l’Olimpia e non chiude ad un ritorno a Milano

12-02-2022 15:36

Sarà un incrocio particolare quello che si concretizzerà domani sera al Forum per Davide Moretti. L’ex Tech Texas, a Milano la scorsa stagione e ancora di proprietà dell’Armani Exchange, ritroverà infatti il pubblico e i compagni che nel 2020/2021 lo hanno supportato nella sua prima annata in Italia di rientro dal college.

Inevitabile dunque per lui, in prestito quest’anno alla Carpegna Prosciutto, provare a far bene e dimostrare tutto il proprio valore.

“È un match con una squadra fortissima e sempre un grandissimo stimolo, soprattutto per uno a cui piace la competizione come me. Sarà bello tornare, vedere facce conosciute” ha affermato Moretti a Il Corriere Adriatico prima di affrontare la questione “futuro”.

“Ho un altro anno di contratto con loro, a fine stagione ne parleremo e vedremo quale sarà la strada migliore per entrambi”.

Per meritarsi un’altra chance in maglia Olimpia però Moretti sa che dovrà sfornare prestazioni importanti da qui a fine stagione e da queste, verosimilmente, passerà anche gran parte del destino di Pesaro.

“Voglio ritrovare la fiducia che mi ha sempre contraddistinto, a Pistoia, a Treviso, in America. Punto a migliorare ogni giorno, la cosa che mi interessa di più è aiutare la squadra a vincere in ogni modo possibile. Viene tutto dal lavoro svolto in questi anni, sono contento di aver ripreso la strada giusta” ha chiosato il classe 1998.

