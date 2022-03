Pescosolido consacra Alcaraz. "Ad oggi è più completo di Sinner"

07-03-2022 08:48

L’Italia è riuscita a domare la Slovacchia, seppur con qualche difficoltà in più del previsto, nel primo turno della Coppa Davis 2022.

Decisivo il punto strappato da Lorenzo Musetti contro Norbert Gombos, mentre ha deluso Lorenzo Sonego.

Intervistato da ‘Oa Sport’, Stefano Pescosolido, ex azzurro di successo e ora voce tecnica di Sky Sport’, ha commentato il momento del tennis italiano.

Il primo argomento è il difficile momento di Matteo Berrettini, alle prese con nuovi problemi fisici: “Matteo è stato un po’ scottato da quanto accaduto in Australia nel 2021 e per questo ogni avvisaglia di infortunio in quella parte del corpo la avverte immediatamente e preferisce fermarsi anche in via precauzionale. Credo che dovrà convivere con questi problemi e che almeno per un po’ non potrà fare tante partite in una stagione. Musetti sta lavorando per migliorare la posizione in campo. Servirà pazienza, ma ha un tennis di qualità e credo potrà arrivare lontano“.

Tagliente, invece, il giudizio di Pescosolido su Sinner e il paragone con Carlos Alcaraz: “Non mi aspettavo la separazione da Piatti. Jannik ddeve arricchire e migliorare alcuni aspetti del proprio gioco, ma non deve stravolgerlo. Ha caratteristiche ben precise e deve mantenerle. Paragone con Alcaraz? Ho già detto e confermo che secondo me il tennis di Alcaraz è più completo di quello di Sinner, ma è una valutazione del momento perché non conosciamo quali siano i margini di miglioramento di entrambi. Carlos non è il classico tennista iberico perché sa giocare in maniera offensiva e ha ottimi tempi nell’andare a rete, ma comunque i due hanno fisici molto diversi e non si possono paragonare”.

