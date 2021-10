Pessina esce in barella al 24': Atalanta e Italia in ansia

Guai per l’Atalanta e per la Nazionale italiana: intorno al 24′ della sfida tra la Dea e il Milan, Matteo Pessina si è fermato, dolorante, e ha chiesto il cambio.

Il giocatore nerazzurro si era scontrato al 21′ con Tomori in area di rigore, rimanendo a terra: gli atalantini hanno subito richiamato la panchina e l’attenzione di Gian Piero Gasperini.

Pessina è stato quindi sostituito con Giuseppe Pezzella: per lui un problema muscolare: chiaramente da valutare l’entità dello stesso nelle prossime ore, ma il giocatore è uscito in barella.

Nel prepartita ha dato forfait anche Rafael Toloi, per un risentimento muscolare: Mancini osserva e, probabilmente, dovrà scegliere due giocatori per sostituirli in vista delle fasi finali di Nations League.

OMNISPORT | 03-10-2021 21:56