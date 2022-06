Peter Sagan pronto per la Grande Boucle

29-06-2022 10:46

Il countdown verso l’inizio del Tour de France è iniziato: manca sempre meno alla partenza dell’ezione numero 109 che quest’anno prenderà il via dalla Danimarca.

Venerdì 1 luglio tutti i corridori saranno alla partenza della prima tappa, la cronometro che si svolgerà tra le vie della capitale, ovvero Copenaghen, che ospita la partenza della corsa a tappe francese. Tra i tanti ciclisti in gara ci sarà anche Peter Sagan.

Lo slovacco della TotalEnergies, reduce da un inizio di stagione non propriamente brillante, è deciso a cambiare marcia. Qualcosa di buono si è già visto in queste ultime settimane con la vittoria della terza tappa del Giro di Svizzera e il trionfo ai campionati nazionali, ma ora viene il difficile: servirebbe imporsi tra i grandi, in uno degli appuntamenti più importanti della stagione come il Tour.

Intervistato da Nieuwsblad, il vincitore di sette maglie verdi al Tour de France ha commentato la sua prima parte di 2022: “È stato molto difficile per me. Non capivo. Ero preoccupato da cosa mi stava succedendo. Avevo una condizione terribile, mi sentivo stanco, non funzionava nulla. Non ero neanche in grado di concludere le corse più semplici“.

Ecco quali sono ambizioni e obiettivi dello slovacco per la sua parteciapazione alla Grande Boucle: “Sono pronto, ma è sempre difficile fare grossi progetti sul Tour perché a fine giornata tutto può rigirarsi sotto sopra. Se lotterò per la Maglia Verde? Vedremo. Ci sono stati anni in cui non ero al meglio e l’ho vinta, altri in cui ero nella forma olimpica, ma ho dovuto lottare fino all’ultimo giorno per ottenerla”.

L’avversario principale per questa edizione ha un nome ben preciso: “Una cosa è certa: Wout van Aert è in una forma incredibile. Se continua a correre così, può vincerla facilmente“.