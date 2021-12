Petrucci: "Avrei voluto vincere il Mondiale MotoGp"

13-12-2021 18:47

Danilo Petrucci ha detto addio alla MotoGp al termine della stagione da poco conclusa. Il pilota azzurro a gennaio tenterà l’avventura in Dakar: “Ho sempre cercato di essere me stesso e non qualcos’altro – ha detto -. Preferisco sempre comportarmi come sono. La mia carriera avrebbe potuto essere più lunga, ma non ho rimpianti. Ho dato il massimo e spero di essere ricordato come un ragazzo divertente”.

Petrucci ha avuto una carriera diversa dagli altri piloti: “Da quando sono arrivato in Pramac Ducati nel 2015, ho bei ricordi, ho combattuto bene. Sono arrivato in questo paddock in un modo unico, essendo uno dei pochi piloti senza esperienza in Moto2 o Moto3, nessuna esperienza GP, niente. Penso di essere l’unico, l’ultimo sopravvissuto, dell’era CRT. Nessuno pensava che sarebbe stato un bene per la MotoGP, ma alla fine è così che è nata la nuova MotoGP”.

Petrucci deve però dire addio a un sogno: “Vincere le gare è sempre stato uno dei miei obiettivi. Ovviamente avrei potuto vincere il Mondiale, ma purtroppo ho incontrato i migliori piloti del mondo e non è stato possibile. Ero in buona forma nel 2019, ma c’era il miglior Marquez con la migliore Honda ed è stato molto difficile. E’ stato emozionante combattere con persone che vedevo in TV molti anni fa”.

OMNISPORT