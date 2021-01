Petrucci: "Il Cio non ha ancora deciso"

Il presidente della Federbasket e anche ex presidente del CONI, Gianni Petrucci, ha parlato della possibile sanzione del CIO, ai microfoni di Radio Rai: “Non credo che il CIO abbia preso la decisione ma è grave e i casi sono due: o non c’è la volontà o non c’è autorità. Non si è mai arrivati a questo punto in passato, siamo un Paese tra i migliori per risultati e rischiamo di essere umiliati perché non si è data completa autonomia al CONI. Cosa costa dare questa autonomia? Sono misteri”.

OMNISPORT | 25-01-2021 17:27