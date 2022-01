Petrucci: "In Dakar più pressione che in MotoGP"

30-01-2022 13:48

Dopo l’esperienza in Dakar, Petrucci ha fatto una constatazione: “Purtroppo, dopo la prima vittoria di tappa ho imparato che c’era ancora più pressione di quella che avevo in MotoGP, perché tutti mi guardavano e dicevano, ‘hai già fatto qualcosa di veramente oltre le aspettative del 100% del mondo'”, ha ammesso candidamente.

“Quindi, anche dalla mia squadra – ha continuato Petrucci -, tutti dicono, ‘ok, ora devi andare al traguardo’. E non è facile. Ho scoperto che non è la cosa più facile perché è difficile quasi quanto vincere una tappa. Quindi sì, fino all’ultimo momento, soprattutto perché negli ultimi due giorni ho fatto due cadute molto grandi alla fine della tappa. Forse ero stanco, ma non lo so. Quindi sì, ho pensato molto alla mia vita e alla mia forma durante la Dakar”.

