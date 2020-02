Petrucci: "Non siamo appestati"

Dura presa di posizione di Petrucci, numero uno del basket italiano, contro la decisione della squadra ungherese del Sopron di non disputare la partita contro la Famila Schio, valida per l'Eurolega, per il timore di contagio.

Una decisione figlia dell'intervento sulla Federbasket ungherese da parte del ministro degli Affari Esteri ungherese: "Non possono trattarci da appestati", le parole usate dal presidente della Federbasket italiana. La gara dovrebbe essere disputata a Lubiana, giovedì 27 febbraio.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 08:15