Petrucci, parole chiare su Marc Marquez

Danilo Petrucci in un'intervista a Motorsport ha analizzato il suo difficile momento in Ducati: "Sono io il primo a non essere contento. Tecnicamente non riesco a fare quelle manovre che mi venivano bene quando andavo forte. L’unica cosa che possiamo fare è tornare in fabbrica, analizzare cosa succede e capire come mai non riesco ad essere veloce. Ma sto ancora lottando per il terzo posto nel mondiale, non so quanti se lo sarebbero aspettati giunti a questo momento dell’anno".

Dovizioso ad Aragona si è riscattato, ma il gap con Marquez resta enorme: "Non sta a me dire se serve una evoluzione della Desmosedici o una rivoluzione. Serve sempre migliorarsi, ma battere Marc è sempre più difficile. Andrea è un pilota fortissimo, si merita di vincere il mondiale per tutto quello che fa. La Ducati sta facendo il massimo. Ci sono delle idee per migliorare la moto, ma realizzarle, testarle e vedere se funzionano richiede tempo. Serve migliorare in tutte le aree ed impegnarsi di più perché combattiamo contro il pilota più forte della storia".

SPORTAL.IT | 24-09-2019 18:51