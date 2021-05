PGA Championship: fuori Johnson e Thomas, intramontabile Mickelson

Sorprese in serie nelle prime battute della 103esima edizione del PGA Championship.

Il secondo major della stagione ha infatti già perso i primi due giocatori del ranking mondiale, Dustin Johnson e Justin Thomas, eliminati al termine del secondo giro.

Alla vigilia del terzo giro in testa ci sono Phil Mickelson e Louis Oosthuizen con 139 colpi (-5). Terzo, ad un colpo di distacco, Brooks Koepka, vincitore in South Carolina nel 2018 e nel 2019.

Per Johnson, (150, +6), in particolare, si tratta di una delusione doppia che si aggiunge a quella patita all’Augusta Masters: era dal 1997 che il numero uno del mondo non uscitva al taglio in due Major consecutivi dai tempi di Greg Norman, nel 1997.

Non sta meglio il numero tre del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, solo 39° (147, +3) alla pari con il campione olimpico in carica Justin Rose.

Bene invece Hideki Matsuyama, atteso alla conferma dopo l’exploit nel The Masters e sesto in classifica dopo due giri (141, -3).

OMNISPORT | 22-05-2021 12:55