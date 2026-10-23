- Nome: Phillip Island Grand Prix Circuit
- Località: Ventnor (Australia)
- Coordinate geografiche: 38°30′11.16″S 145°14′09.6″E
- Lunghezza del circuito: 4,445 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 27
- Lunghezza gran premio 2026: 120,015 km
- Curve totali: 12
- Curve a destra: 5
- Curve a sinistra: 7
- Senso di marcia: antiorario
- Anno di costruzione: 1956
- Record della pista: 1:27.765 stabilito da Marc Marquez nel 2024
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; SBK
- Il circuito è a ridosso di una scogliera e spesso la pista è attraversata da gabbiani
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Phillip Island?
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4,445 km
- Quanti giri sono previsti per il Gp di Australia di MotoGP?
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27
- Quanti km è lungo il Gp di Phillip Island del Motomondiale?
-
120,015 km