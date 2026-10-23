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Phillip Island, le caratteristiche del circuito dove si corre il Gp di Australia del Motomondiale

Video scheda sulla pista di Phillip Island: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia

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Redazione

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  • Nome: Phillip Island Grand Prix Circuit
  • Località: Ventnor (Australia)
  • Coordinate geografiche: 38°30′11.16″S 145°14′09.6″E
  • Lunghezza del circuito: 4,445 km
  • Giri previsti MotoGP 2026: 27
  • Lunghezza gran premio 2026: 120,015 km
  • Curve totali: 12
  • Curve a destra: 5
  • Curve a sinistra: 7
  • Senso di marcia: antiorario
  • Anno di costruzione: 1956
  • Record della pista: 1:27.765 stabilito da Marc Marquez nel 2024
  • Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; SBK
  • Il circuito è a ridosso di una scogliera e spesso la pista è attraversata da gabbiani

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Phillip Island?

4,445 km

Quanti giri sono previsti per il Gp di Australia di MotoGP?

27

Quanti km è lungo il Gp di Phillip Island del Motomondiale?

120,015 km

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