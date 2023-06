Piatek-Genoa: ritorno difficile

Il polacco non vuole decurtarsi l'ingaggio

28-06-2023 10:01

“Genoa-Piatek, l’ingaggio frena la trattativa per il ritorno del Pistolero” scrive Il quotidiano genovese Secolo XIX. Continuano i contatti con Krysztof Piatek per il ritorno in rossoblù del centravanti ma l’ostacolo più grande è rappresentato dall’ingaggio: il polacco ha ancora un anno di contratto con l’Hertha Berlino da 2,6 milioni netti e al momento non vuole abbassare le pretese mentre il Genoa non vuole sforare il budget.