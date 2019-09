Piatek in panchina con il Brescia: Giampaolo spiega perché

Il Milan ha battuto il Brescia, ma certamente a fare notizia è stata la decisione di Marco Giampaolo di scegliere come titolare André Silva e non Krzysztof Piatek.

Una scelta che il tecnico rossonero ha deciso di spiegare ai microfoni di 'Sky Sport': "Per questa partita ho scelto il portoghese per le sue caratteristiche, che ho ritenuto più consone all'avversario. Mi serviva un uomo che facesse da collante al gioco e non che scappasse. Non ci sono significati dietro, il ragionamento era riferito soltanto a questa partita. André ha giocato bene, Kris quando è entrato si è dato da fare. Non ha sofferto per l'esclusione".

Decisivo Calhanoglu, altro giocatore su cui Giampaolo ha puntato molto: "Si esprime meglio da mezz'ala, a Udine non ho però avuto scelta e ho dovuto schierarlo come regista. Oggi ha fatto bene come gli altri, fino a che abbiamo avuto il controllo della partita. Poi ci siamo slegati".

SPORTAL.IT | 31-08-2019 21:27