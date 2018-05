Picchi miglior under 21 del Gran Premio di Roma

Margherita Picchi, 17enne amazzone toscana, è stata insignita del premio The Next Generation all’86a edizione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena. A consegnare il premio è Intesa Sanpaolo, nell’ambito del suo sostegno alla manifestazione.

The Next Generation è il premio riservato al vincitore della competizione individuale tra i migliori under 21 che si sono confrontati ieri e oggi nella Coppa del Presidente – Intesa Sanpaolo, all’interno delle rappresentative regionali.

Oggi pomeriggio i giovanissimi si sono sfidati sul prato di Piazza di Siena, che in questi giorni ha visto in campo grandi campioni internazionali. Stefano Lucchini, Chief International Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, che ha consegnato il premio, detto che “dopo l’esaltante vittoria dell’Italia alla Coppa delle Nazioni – Intesa Sanpaolo, oggi premiare i migliori under 21, la ‘Next Generation’ di vincenti, aggiunge un ulteriore valore all’adesione del Gruppo a Piazza di Siena”.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 19:47