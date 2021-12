Piccoli vicino al Genoa: rossoblù a un passo dall'accordo con l'Atalanta

27-12-2021 13:00

Fin qui solo 96 minuti in tutto in stagione, divisi in 10 gare in Serie A: un bottino troppo magro per uno degli attaccanti più interessanti in ottica futuro per il calcio italiano.

Eppure Roberto Piccoli questo campionato lo aveva iniziato bene: entrato all’83’ della sfida contro il Torino alla prima giornata, era riuscito a siglare il goal del definitivo 1-2 dell’Atalanta, nel recupero, facendo ben sperare.

E’ chiaro, con Zapata e Muriel non è semplicissimo ritagliarsi il giusto spazio, ma da lì in poi veramente poco: una rete annullata contro l’Inter e un minutaggio al di sotto delle aspettative.

Per lui la cessione a gennaio è insieme una grande opportunità e una necessità: nelle scorse settimane i nomi circolati erano quelli di Empoli e Monza, tra gli altri, ma a spuntarla potrebbe essere il Genoa.

Secondo le ultime di mercato, infatti, il club rossoblù sarebbe a un passo dall’accordo per l’arrivo in prestito dell’attaccante. Si tratterebbe di un importante rinforzo per la squadra di Shevchenko, e allo stesso tempo di una buona possibilità di crescita per lo stesso Piccoli.

Per il giocatore cresciuto nella Dea una nuova opportunità in prestito, sempre in Serie A, dopo quella allo Spezia nella passata stagione.

