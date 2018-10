Piero Volpi: "Ronaldo poteva gestirsi meglio"

Il responsabile medico dell’Inter Piero Volpi in un’intervista all’Avvenire ha parlato dei tanti infortuni avuti dal Fenomeno in carriera, soprattutto nella sua esperienza nerazzurra: “Ronaldo ha avuto la sua buona dose di sfortuna quanto a incidenti, ma al tempo stesso dico che poteva gestirsi molto meglio come stile di vita”.

“Possedeva doti naturali incredibili e spesso si basava troppo esclusivamente su quello. La chirurgia ortopedica attuale poteva sicuramente aiutarlo a recuperare più in fretta e a farlo restare più a lungo in campo ad alti livelli”.

“L’atleta perfetto”: “Maurito Icardi e Cristiano Ronaldo rappresentano due modelli di “atleti perfetti”. Un tempo l’attrezzo primario nel calcio era il pallone. Gianni Rivera o Roberto Baggio hanno fondato la loro eccellenza sulla tecnica, oggi quella non basta più. Il principale strumento di lavoro del calciatore moderno è il proprio corpo che va allenato e curato costantemente. Se poi alla straordinaria preparazione fisica e atletica aggiungi anche ottime doti tecniche, ecco che ci troviamo di fronte all’atleta perfetto, al fuoriclasse esemplare che Icardi e Ronaldo incarnano alla perfezione”.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 18:10