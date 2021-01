Pilato: "Il nuoto resta un hobby"

Benedetta Pilato a dicembre, grazie agli assoluti di Riccione, ha strappato il pass olimpico nei 100 metri rana.

L’azzurra è una delle speranze azzurre e a Repubblica ha parlato proprio della sua carriera agonistica: “Il nuoto resta un hobby, è un divertimento come lo era sin da quand’ero piccola ed è ancora così. Vedremo in futuro”.

Non si sbilancia nemmeno sulla rassegna dai cinque cerchi: “Punterò alle semifinali. Poi incrocerò le dita. Se posso battere Lilly King? In vasca lunga non c’è storia. Altre avversarie? Non ne ho idea. Per ora le Olimpiadi saranno un traguardo quando ci arriverò e, anche se è brutto dirlo, complice la pandemia e il rinvio di un anno, ce l’ho fatta, ho avuto tempo di lavorare e migliorami tanto. I Giochi saranno poi un punto di partenza”

OMNISPORT | 05-01-2021 13:56