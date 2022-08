Pinamonti ha scelto il suo destino: domani le visite mediche

10-08-2022 20:20

Non sarà l’Atalanta, ma il Sassuolo la prossima destinazione di Andrea Pinamonti, che secondo Sky Sport è pronto a trasferirsi a titolo definitivo in Emilia per 20 milioni di euro. Previste per domattina le visite mediche.

In questa sessione estiva di calciomercato, Pinamonti aveva puntato i piedi con l’Inter, stanco dei continui prestiti. Allo stesso modo, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez completamente padroni della scena offensiva nerazzurra, il club meneghino non è stato di nuovo in grado di garantirgli un ruolo da protagonista, nonostante l’ottima stagione dell’attaccante trentino da 13 gol in campionato su 36 presenze con la maglia dell’Empoli.

Ora, per Pinamonti, sale l’asticella: con i neroverdi potrà ambire a qualcosa in più del solito obiettivo salvezza. L’affare spinge ancora più vicina la chiusura della trattativa che riguarda Giacomo Raspadori e il Napoli.

