Pinturault vince il primo dei due giganti di Adelboden

Nel primo dei due giganti maschili di Coppa del Mondo di Adelboden in programma oggi e domani netta vittoria del francese Alexis Pinturault, che ha battuto per 1”04 il croato Filip Zubcic e di 1”11 lo svizzero Marco Odermatt conquistando la sua 32a vittoria in carriera, 16a in gigante, e incrementa la leadership nella classifica generale a 60 punti di vantaggio sul detentore della sfera di cristallo assoluta, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, oggi comunque splendido quarto. Azzurri disastrosi, il migliore è stato Luca De Aliprandini, quattordicesimo.

OMNISPORT | 08-01-2021 18:19