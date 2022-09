Pioli carica il Milan: "Vogliamo esser competitivi anche in Europa"

05-09-2022 19:35

“La missione del Milan è dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita e vogliamo essere competitivi anche in Europa”.

Stefano Pioli apre così la strada dei rossoneri in Champions League. La prima tappa è in programma domani, martedì, a Salisburgo. “Abbiamo visto tutte le loro da inizio stagione, comprese le amichevoli. Pensiamo – ha detto il tecnico durante la conferenza stampa della vigilia – di aver preparato bene la partita. Loro giocano cambiando molto le posizioni. Li dobbiamo affrontare con rispetto ma anche con grande determinazione”. Secondo l’allenatore “a livello di intensità domani avremo un buon test. Una vittoria ci darebbe grande spinta”. I campioni d’Italia sono inseriti nel gruppo E insieme anche al Chelsea e alla Dinamo Zagabria. Pioli non si è sbilanciato sulla possibile formazione: “Le scelte di formazione le farò domani mattina. Oggi mi sembrava che stessero tutti bene. Per quanto riguarda le rotazioni, le avevo già preparate in precedenza ma poi le partite mi diranno come affrontare le prossime partite”. Poi ha sottolineato che “su Florenzi aspettiamo il comunicato ufficiale, Krunic è stato inserito perchè pensiamo che dalla prossima gara in Champions possa essere disponibile”. Infine il tecnico ha parlato anche dell’incontro con Cardinale: “È andato benissimo, un uomo con grande carisma. Il futuro del Milan è solido”.