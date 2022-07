Pioli chiama De Ketelaere: Milan più vicino al belga?

05-07-2022 08:51

Secondo la Gazzetta dello Sport, è arrivata sul tavolo del Bruges la prima proposta del Milan per aggiudicarsi il talento di Charles De Ketelaere.

Sul giovane trequartista belga c’è da tempo l’interesse di Maldini e Massara, che si sarebbe concretizzato in una prima proposta da 20 milioni di euro. Il Bruges ne chiede almeno 30 e vorrebbe tenere il suo talento ancora una stagione in patria.

Anche per questo motivo, Stefano Pioli ha telefonato allo stesso giocatore, per provare a convincerlo a trasferirsi a Milano, sponda rossonera. La volontà del giocatore sarà cruciale per la buona riuscita di una trattativa che molto probabilmente non si risolverà nel giro di pochi giorni.

In parallelo, sempre sulla trequarti, il Milan non molla la presa su Hakim Ziyech del Chelsea e rimane vigile anche sulla situazione di Paulo Dybala, nonostante l’ingaggio dell’argentino resti alto per gli standard rossoneri.

