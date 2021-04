Pioli: "Ci siamo complicati la vita da soli"

Il Milan fallisce l’obiettivo di portarsi a -3 dall’Inter, impegnata stasera a Bologna: solo 1-1 a San Siro contro una Sampdoria coriacea, rimasta in dieci dopo l’espulsione di Adrien Silva che alla fine ha compromesso la possibile vittoria blucerchiata.

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, Stefano Pioli ha evidenziato i limiti in fase di approccio dei suoi, troppo timidi al cospetto di un avversario intraprendente: “Ci siamo complicati la vita da soli, abbiamo sbagliato l’approccio alla gara. Quando non entri bene poi diventa tutto più complicato. Non siamo stati precisi a livello tecnico e di scelte di gioco”.

Oltre i demeriti del Milan vanno sottolineati i meriti della Sampdoria di Ranieri: “Contro il Manchester United a San Siro abbiamo avuto il giusto atteggiamento, a differenza di oggi. Non siamo riusciti a far male tecnicamente all’avversario, la Sampdoria si è disposta molto bene in campo”.

OMNISPORT | 03-04-2021 15:39