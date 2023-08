Milan, Pioli: "Reijnders è troppo intelligente. Senza Theo? So che cosa chiedere"

L'analisi dell'allenatore del Milan dopo la netta vittoria dei rossoneri contro il Torino e le voci dei protagonisti dell'anticipo serale della seconda giornata di Serie A

Un Milan esaltante ha strapazzato il Torino a San Siro. Rossoneri dominanti per quasi tutti i novanta minuti del match. Ancora protagonisti Leao e Pulisic, oltre a bomber Giroud. Molto bene anche i centrocampisti e la difesa. Da rivedere invece qualcosa nello scacchiere di Juric, che non è ancora riuscito a mostrato il calcio che lo scorso anno ha reso i granata tra le squadre più interessanti della Serie A.

Pioli dopo Milan-Torino 4-1

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha analizzato il match nel post partita a Dazn, ritornando anche sul mercato:

Le richieste erano di trovare attaccanti esterni per la profondità e l'uno contro uno. L'anno scorso siamo mancati contro la difese chiuse. Contro il Torino se non ti muovi tanto trovi poche soluzioni. Abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo dimostrato di aver alzato il livello.

Poi, sulla panchina corta in alcuni ruoli, Pioli ha spiegato:

Pochi sostituti in alcuni ruoli? Credo che in rosa abbiamo tante caratteristiche diverse per modificare qualche posizione in campo. Credo di avere una rosa profonda per essere propositivi. Certo, se non gioca Theo, le richieste saranno altre. Ma non scenderemo mai di livello, anche se dovessero mancare 5 o 6 giocatori. La parola chiave del mio nuovo Milan è la “volontà”. Voglia di lavorare. Si sta formando un bel gruppo e questo mi piace molto.

Pioli e l’elogio a Reijnders

L’allenatore ha poi spostato l’attenzione sulle idee del suo Milan e sui nuovi acquisti, in particolare Reijnders:

Calcio moderno? Dipende dall’intelligenza dei giocatori nell’occupazione degli spazi. Ovviamente i nuovi arrivati li avevamo visionati prima di dare il via libera al club per comprarli e sono tutti di livello. Reijnders è troppo intelligente per non capire come muoversi. Credo che abbiamo grandi qualità e soprattutto vedo disponibilità nel lavorare.

Giroud, il leader del giovane Milan: “Ci divertiamo”

Ai microfoni di Dazn ha parlato anche Olivier Giroud, tra i protagonisti del match contro il Torino con una doppietta: