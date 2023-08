Calciomercato oggi 26 agosto - Lukaku vuole la Roma, si sblocca la trattativa Inter-Pavard

Il belga ha confessato: volerà in Italia per firmare con i giallorossi. Kaio Jorge in prestito dalla Juventus a Frosinone o Udinese, Lozano verso il ritorno al Psv

26-08-2023 20:43

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La seconda giornata di campionato è già iniziata, e come sempre succede, le trattative si intensificano e accelerano. Il mercato è ben lungi dall’essere finito, nonostante manchino pochi giorni, e malgrado gli auspici espressi spesso da tecnici e dirigenti, potranno ancora esserci soprese e colpi di scena da qui alla fine di agosto.

Lukaku vuole la Roma

Il grande protagonista di questi ultimi giorni di mercato si conferma Romelu Lukaku: il belga, dopo essere stato accostato a Inter e Juventus, ora è ad un passo dalla Roma. Dopo l’apertura al prestito da parte del Chelsea, la dirigenza giallorossa ha effettuato un blitz a Londra e l’affare ormai è alle battute finali. Lo ha confermato lo stesso centravanti a ‘Het Laatste Nieuws’: presente in un torneo giovanile a Boom, dove suo figlio Romeo ha giocato la sua prima partita con l’Anderlecht, Romelu Lukaku ha parlato così ai giornalisti presenti: “Sono nervoso… Domani volerò a Roma per firmare”. Lukaku è dunque pronto a tornare in Italia, stavolta a Roma ed è pronto a riabbracciare Mourinho, con cui ha già lavorato, oltre che al Chelsea, anche al Manchester United.

Juve, Kaio Jorge verso l’Udinese

Giornata molto animata in casa Juventus, in particolare per il “botta e risposta” tra Allegri e Bonucci: il giocatore ha “risposto” con una story su Instagram alle parole del tecnico in conferenza, e su di lui ci sarebbe l’interesse del Genoa, che si unisce così alla corsa con Lazio e Union Berlino. I dirigenti del Frosinone hanno affermato di aver raggiunto un accordo per il prestito di Soulè e Kaio Jorge, ma per quest’ultimo potrebbe esserci anche l’opzione Udinese, alla ricerca di un centravanti con cui sostituire Beto, diretto all’Everton (Borja Mayoral l’alternativa). Restano sullo sfondo i nomi di Berardi (che non prenderà parte alla trasferta di Napoli) e di Morata, che starebbe facendo pressioni per tornare alla Juventus.

Milan, rispunta il nome di Taremi

Per quanto riguarda il Milan, dopo i tanti innesti è il momento delle cessioni. Potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro quella di Saelemaekers, conteso da Real Betis e Bologna. Anche Krunic è oggetto del desiderio di più squadre: dopo l’interessamento del Fenerbahce, anche il Lione ha manifestato interesse. Stasera ci saranno degli emissari del club francese a San Siro, ma i rossoneri proveranno a resistere. Il Diavolo resta, inoltre, alla ricerca di un vice-Giroud. Dal Portogallo si fa sentire ancora la voce che riguarda Taremi, ma il Porto continua a chiedere 25 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 15. Resta sullo sfondo Jovic, ormai ai margini nella Fiorentina.

Inter, martedì arriva Pavard

Per quanto riguarda l’Inter, dopo la conclusione dello “scambio” Correa-Sanchez, è la volta di Pavard: Tuchel sembra aver accettato Chalobah, di conseguenza il francese ora può imbarcarsi per Milano. I nerazzurri si sono impegnati a pagare 33 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus per il francese campione del mondo del 2018. Pavard potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi già martedì prossimo. La Lazio ha annunciato l’arrivo di Flavio Sulejmani, attaccante classe 2007 prelevato dalle giovanili del Perugia.

Napoli, Lozano verso il Psv

Nulla si muove in casa Napoli, ma c’è una notizia che riguarda Lozano. Il messicano che è ormai ai margini del progetto tecnico di Garcia, sarebbe nel mirino del PSV Eindhoven, suo vecchio club, che sarebbe disposto a sborsare 10 milioni di euro per riaverlo con sé. Per sostituirlo, il Napoli starebbe valutando i nomi di Lindstrom e Zhegrova. Il Monza ha ufficializzato l’arrivo di Akpa Akpro, centrocampista ivoriano dalla Lazio: prestito annuale con diritto di riscatto. In uscita, con Palladino che aspetta un attaccante (Colombo e Muriel i nomi) c’è Petagna, obiettivo caldissimo del Cagliari di Ranieri.