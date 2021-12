Pioli influenzato, Milan "in silenzio"

10-12-2021 10:25

La sala stampa del centro sportivo di Minalello sarà deserta nella giornata di venerdì 10 dicembre. Pur essendo giornata di vigilia di campionato, infatti, non si terrà la consueta conferenza stampa dell’allenatore del Milan Stefano Pioli.

Il motivo, come ha comunicato ufficialmente lo stesso club rossonero attraverso una nota, è legato ad un’indisposizione accusata dallo stesso tecnico emiliano, vittima di una una leggera sindrome influenzale.

“Per il rispetto e salute di tutti i partecipanti”, quindi, non si terrà la conferenza stampa di vigilia della partita contro l’Udinese, in programma sabato 11 dicembre alle ore 20.45 alla “Dacia Arena” e valida come anticipo della 17ª giornata del campionato di Serie A 2021-2022.

