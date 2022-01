Pioli si coccola il suo Milan: "Un piacere allenare questi ragazzi"

06-01-2022 21:32

Il Milan torna al successo anche in casa battendo la Roma nella prima di ritorno e aprendo al meglio il 2022.

I rossoneri mettono pressione all’Inter, che non ha giocato a Bologna, e si dimostrano più forti delle tante assenze, causa Coronavirus e non solo.

Palpabile la soddisfazione di Stefano Pioli ai microfoni di ‘Dazn’ al termine della partita: “La squadra aveva bisogno di rifiatare e lavorare con la giusta intensità. Ritrovare i ragazzi con idee così chiare è un bellissimo segnale che ci deve accompagnare nel girone di ritorno. Abbiamo interpretato bene la partita e coperto bene il campo, non era facile concedere così poco agli attaccanti della Roma che contro l’Atalanta avevano fatto benissimo. È un piacere allenare questi ragazzi, ma adesso pensiamo già alla prossima partita: in Serie A è fondamentale avere continuità”.

Nonostante le tante assenze, i giocatori subentrati sono stati determinanti nel secondo tempo: “È chiaro che i rientri di Leao e Rebic, che sta meglio anche se non l’ho fatto entrare, possono fare la differenza” ha aggiunto Pioli.

Il tecnico emiliano ha poi spiegato la chiave tattica della partita e elogiato la prestazione di Sandro Tonali: “Abbiamo scelto di costruire solo con un vertice basso e con Krunic e Diaz vicino a Giroud per lavorare dietro le mezzali della Roma e provare a far uscire i loro terzi di difesa per cercare la profondità. Sandro ha fatto una partita strepitosa in entrambe le fasi. In Italia non so quanti 2000 siano a quel livello. Sta crescendo tanto, è già un giocatore importante, ma ha ampi margini di crescita”.

