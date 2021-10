17-10-2021 08:48

Pioli li ha attesi a lungo e ora, finalmente, potrà contare su di loro. Parliamo di Giroud e Ibrahimovic, tornati finalmente a disposizione e visti in campo controp l’Hellas Verona (gol per il francese).

Mercoledì il Diavolo giocherà sul campo del Porto. Gara da vincere a tutti i costi per non dire addio al sogno ottavi di finale di Champions League. Avere Ibra e Giroud è un bella rassicurazione per Pioli.

