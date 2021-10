Pippo Inzaghi è diventato papà: "Sei la mia ragione di vita"

25-10-2021 18:28

Non poteva che nascere di domenica, il primogenito di un re come Filippo Inzaghi. Campione assoluto, talento ingestibile e opportunista del gol senza mai cedere neanche ai cambi di casacca, Pippo Inzaghi è diventato padre per la prima volta a 48 anni in questa domenica ottobrina. Una nemesi per lui che, di domenica, ha sempre lavorato prima da attaccante da statistiche alla mano e poi da allenatore (oggi è al Brescia): così il suo bimbo è arrivato nel giorno della settimana che più ha senso e significato nella famiglia dei fratelli Inzaghi.

La gioia di Pippo Inzaghi neo papà

Il piccolo Edoardo è venuto alla luce a Brescia, precisamente alla Poliambulanza, il 25 ottobre e come ha scritto su Instagram il suo papà non si può che racchiudere quanto vissuto, emozionato, vibrato e sofferto in quelle ore con una sola parola: “Tutto”. Prima di questa sintesi, la compagna di Pippo Inzaghi, la wedding planner ed ex corteggiatrice Angela Robusti aveva desiderato condividere quanto possibile sui social:

“Questi nove mesi assieme sono davvero volati – scriveva su Instagram – Io e papà abbiamo vissuto momenti fantastici di gioia, emozione e grande, grande speranza.. e più passano i giorni e più ci rendiamo conto di quanto il mistero della vita sia un meraviglioso miracolo ed un dono gigante. Ti stiamo aspettando Edoardo”, aveva scritto mamma Angela.

Parto complicato, Inzaghi: “Ragione di vita”

Il suo silenzio aveva lasciato presagire che fosse giunto il momento del parto che il neo papà ha descritto con particolari importanti e di notevole sensibilità:

“Dopo 40 ore di travaglio sei arrivato tu vita mia💙… sei già la nostra ragione di vita e complimenti alla nostra fantastica mamma che ha lottato come una leonessa per averti fra le nostre braccia! Sono pazzo di voi❤️”, ha scritto Pippo Inzaghi in questa domenica, davvero indimenticabile.

